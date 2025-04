POL-MFR: (426) Kennzeichen entwendet - Zeugenaufruf

Roth (ots) - Am Freitagmittag (25.04.2025) entwendeten Unbekannte ein Fahrzeug der Marke Mercedes-Benz in Roth. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Der Eigentümer parkte den silberfarbenen Mercedes-Benz B 220d mit dem amtlichen Kennzeichen RH-JK 969 gegen 11:30 Uhr in der Straße "An der Lände" am Main-Donau-Kanal ordnungsgemäß ab. Als er gegen 14:00 Uhr zu dem Parkplatz zurückkehrte, stellte er fest, dass das ...

