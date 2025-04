Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (429) Streit eskalierte - Junger Mann mit Messer verletzt

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (27.04.2025) eskalierte ein Streit zweier Männer in der Nürnberger Innenstadt. Ein 22-Jähriger griff seinen Kontrahenten mit einem Messer an und verletzte diesen glücklicherweise nur leicht.

Gegen 19:00 Uhr geriet ein 22-jähriger Mann in der Bahnhofstraße aus noch nicht geklärter Ursache mit einem 20-Jährigen und dessen zwei männlichen Begleiter in Streit. Die Streitigkeit entwickelte sich zu einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 22-Jährige ein Messer zog und seinen Kontrahenten damit attackierte.

Passanten verständigten die Polizei, welche den Tatverdächtigen noch vor Ort festnahm. Der 20-jährige Angegriffene erlitt durch das Geschehen glücklicherweise nur oberflächliche Schnittverletzungen, welche in einem Krankenhaus medizinisch versorgt wurden. Die beiden Begleiter der 20-Jährigen blieben unverletzt.

Der 22-jährige Mann muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold

