Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (435) Raub eines Einsatzstocks - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots)

Während eines Versammlungsgeschehens am Samstagnachmittag (26.04.2025) in Nürnberg, ereignete sich ein Raubdelikt im Zusammenhang mit dem Angriff einer größeren Personengruppe auf Einsatzkräfte der Polizei. Die Kriminalpolizei sucht Tatzeugen.

Im Verlauf eines Versammlungsgeschehens in der Nürnberger Innenstadt, griff gegen 15:00 Uhr eine größere Gruppe zum Teil vermummter Personen gezielt Einsatzkräfte der Polizei in der Adlerstraße / Ecke Königstraße an. In diesem Zusammenhang entriss ein zunächst Unbekannter gewaltsam einen Einsatzstock, welcher sich in der hierfür vorgesehenen Halterung befand. Der zunächst Unbekannte versuchte mit dem Einsatzstock zu flüchten, konnte jedoch kurze Zeit später festgenommen werden. Der Polizeibeamte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Raubdelikts gegen den 27-jährigen Tatverdächtigen. Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Erstellt durch: Michael Petzold / b

