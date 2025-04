POL-MFR: (437) Raub in Wendelstein - Haftbefehle erlassen

Hilpoltstein (ots) - Am vergangenen Wochenende (25.- 28.04.2025) brachen Unbekannte in eine Fima in Hilpoltstein (Lkrs. Roth) ein. Die Kriminalpolizei Schwabach sucht Zeugen. Im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr (Freitag) und 05:50 Uhr (Montag) verschafften sich die Unbekannten Zutritt zum Firmengebäude in der Bahnhofstraße. Die Täter entwendeten eine größere Menge leerer Druckerpatronen, welche wiederbefüllt werden ...

