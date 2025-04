Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressebericht der Polizeiinspektion Gifhorn im Zeitraum 25.04.2025 bis 27.04.2025

Landkreis Gifhorn (ots)

Diverse Verkehrsdelikte am Wochenende

Illegales Kraftfahrzeugrennen endete mit Führerscheinbeschlagnahme

Am Freitagabend wurde eine Zivilstreife der Polizei Gifhorn auf zwei Verkehrsteilnehmer aufmerksam, die auf der Braunschweiger Straße nebeneinander mit bis zu 80 km/h fuhren. Dieses Verhalten zeigten die Verkehrsteilnehmer an zwei Ampelanlagen. Einer der Verkehrsteilnehmer konnte vor Ort kontrolliert werden. Durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde im Anschluss der Führerschein des 22-jährigen Gifhorners beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu dem zweiten Verkehrsteilnehmer dauern noch an.

Berauschte Verkehrsteilnehmer

Bereits am Freitagvormittag stellten Beamte der Polizeiinspektion Gifhorn zwei Verkehrsteilnehmer im öffentlichen Straßenverkehr fest, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Bei einem der Verkehrsteilnehmern handelte es sich um einen 20-jährigen aus dem Landkreis Celle. Bei ihm fiel der Drogenvortest positiv auf Kokain und THC aus. Der zweite Verkehrsteilnehmer, ein 34-jähriger Gifhorner, konnte vor Ort keinen Drogenvortest durchführen. Die durch die Beamten festgestellten Ausfallerscheinungen, ließen aber auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel schließen. In den Abendstunden wurde dann ein 18-jähriger Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet Gifhorn kontrolliert. Bei dem Verkehrsteilnehmer aus der Samtgemeinde Sassenburg konnte eine Beeinflussung durch THC festgestellt werden. In den frühen Morgenstunden wurde im Bereich Meine ein weiterer Verkehrsteilnehmer unter dem Einfluss von THC festgestellt, der sich ebenfalls noch in der Probezeit befand. Dieser war der Polizei bereits bekannt, da er am Dienstag schon unter dem Einfluss von THC im öffentlichen Straßenverkehr festgestellt worden war. Der 22-jährige Gifhorner erwartet sogar ein Strafverfahren, weil er den eingesetzten Polizisten vor der Kontrolle durch seine auffällige Fahrweise auffiel. Der Führerschein des 22-jähriges wurde daraufhin beschlagnahmt. Allen Verkehrsteilnehmern wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss und mit gestohlenem Fahrzeug unterwegs

In der Nacht zu Samstag fiel einer Streifenbesatzung ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer auf, der einen Gehweg benutzte und zudem keine Beleuchtung an seinem Scooter eingeschaltet hatte. Die Polizisten unterzogen den Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle. Dabei stellten sie fest, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen nicht zu dem E-Scooter gehörte und der E-Scooter zudem im polizeilichen Fahndungssystem ausgeschrieben war. Bei dem aus Braunschweig kommenden Verkehrsteilnehmer wurde im Anschluss die Beeinflussung durch THC und Medikamente festgestellt. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Trunkenheiten im Straßenverkehr

In Brome fiel einer Streifenbesatzung in der Nacht zu Sonntag ein 61-jähriger Radfahrer auf, der sein Licht nicht eingeschaltet hatte und Schlangenlinien fuhr. Die Beamten forderten daraufhin den Radfahrer mehrfach auf stehen zu bleiben. Doch dieser entschied sich für eine Flucht, die dann aber nicht lange währte. Währenddessen streifte der Verkehrsteilnehmer, der im Ostkreis des Landkreises Gifhorn wohnhaft ist, noch einen geparkten PKW, der dadurch beschädigt wurde. Bei dem Radfahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, dieser ergab einen Wert von 2,21 Promille. Dem Radfahrer wird nun eine Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Alkoholgenusses vorgeworfen.

Im Gifhorner Stadtgebiet wurde ein 25-jähriger Führer eines Kleinkraftrades am Sonntagmorgen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem die Kollegen Atemalkoholgeruch wahrgenommen haben, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Atemalkoholwert von 1,32 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Probefahrt ohne gültigen Versicherungsschutz

Am Samstagvormittag fiel einer Streifenbesatzung des Polizeikommissariates Wittingen in Hankensbüttel während ihrer Streifentätigkeit eine 61-jährige Verkehrsteilnehmerin auf, weil diese ihren Fahrtrichtungsanzeiger nicht nutzte. Bei der anschließenden Kontrolle, stellten die Polizisten fest, dass das angebrachte Kurzzeitkennzeichen im Herbst 2024 abgelaufen war. Die Fahrzeugführerin gab während der Kontrolle an lediglich eine Probefahrt durchführen zu wollen. Auf die Verkehrsteilnehmerin kommt jetzt ein Strafverfahren zu wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Polizei sucht couragierten Verkehrsteilnehmer

Am Samstag kam es im Bereich der Gifhorner Osttangente zu einer Nötigung im Straßenverkehr mit anschließender Körperverletzung und Beleidigung. Ein weißer LKW mit Berliner Kennzeichen fuhr einer 54-jährigen Verkehrsteilnehmerin mehrfach dicht auf. Im Anschluss folgte er ihr bis auf den Parkplatz eines Getränkemarktes. Dort ging der LKW-Fahrer auf die Verkehrsteilnehmerin zu beleidigte diese und schlug ihr mit der Faust in den Bauch. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer der bereits auf der Osttangente hinter den Beiden fuhr, ging couragiert dazwischen und hielt den LKW-Fahrer zurück. Im Anschluss entfernte sich der couragierte Zeuge und auch der LKW-Fahrer noch vor dem Eintreffen der Polizei vom Ereignisort. Die Polizei bittet den Zeugen und auch weitere Personen sich bei der Polizei zu melden, die Hinweise zum Sachverhalt machen können.

