Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Glückliches Ende

Gamsen/Kästorf (ots)

Während des Besuchs des Osterfeuers in Gamsen am vergangenen Wochenende wurde einem Kind das Mountainbike entwendet. Das Rad hatte der Junge an einem gut ausgeleuchteten Platz, nahe eines Standes und angeschlossen abgestellt. All dies schreckte den Dieb nicht zurück, er brach das Schloss gewaltsam auf. Über den Diebstahl des Rades war der Junge sehr betrübt. Gestern Abend allerdings erkannte der Fußballtrainer des Jungen das entwendete Rad in Kästorf wieder. Ein junger Mann fuhr damit im Bereich des Waldweges. Der Zeuge rief umgehend einen befreundeten Polizeibeamten aus dem Ort an. Dieser versetzte sich in den Dienst und konnte das Rad und den jungen Mann in der Folge an der Eichenallee antreffen. Zur Unterstützung und Aufnahme des Sachverhalts informierte er seine diensthabenden Kollegen. Am Mountainbike war noch der "Kennzeichenaufkleber" aus der Registrierung bei der Polizei angebracht; das Rad war so zweifelsfrei dem Jungen zuzuordnen. Die Eltern wurden umgehend informiert und das Rad konnte wieder ausgehändigt werden. Gegen den 18-Jährigen, der mit dem Rad unterwegs war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell