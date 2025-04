Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Ermittlungen nach Raub

Ettenbüttel (ots)

Bei der Polizei Gifhorn wurde am Osterwochenende ein versuchter Raub angezeigt. Zu der Tat werden Zeugen gesucht. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge besuchte ein 21-Jähriger in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag das Osterfeuer in Müden. Als er gegen 03:00 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg war, wurde er in Ettenbüttel, auf der Brücke in Höhe des Minigolf-Platzes, von drei männlichen Personen angesprochen. Diese verlangten Geld. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und den anderen Personen. Dabei wurde der 21-Jährige durch einen spitzen Gegenstand am Bein verletzt. Bei der Tat erlangten die bislang unbekannten Täter keine Beute und entfernten sich schließlich in Richtung Müden.

Die drei Täter wurden wie folgt beschrieben: Täter 1 war ca. 25 Jahre alt, etwa 180 cm groß und kräftig gebaut. Er trug dunkle Kleidung, eine Mütze und eine Sonnenbrille. Täter 2 war deutlich kleiner und schlank. Er trug eine blaue Jeans und schwarze Sneaker. Täter 3 war etwa 190 cm groß und war ebenfalls dunkel gekleidet. Auf dem getragenen Cap war ein NIKE-Logo zu erkennen. Die Haare waren grau.

Die Polizei Gifhorn bittet um Hinweise zu den beschriebenen Personen. Möglicherweise standen sie bereits am Osterfeuer in Müden mit dem späteren Opfer in Kontakt. Der 21-Jährige war mit einer braunen Arbeitshose und einer braunen Jacke bekleidet. Hinweise zu entsprechenden Wahrnehmungen nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 9800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell