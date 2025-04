Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Lkw verunfallt auf Bundesstraße und gerät in Brand

B244 (ots)

Am 15.04.2025, gegen 13:00 Uhr, geriet auf der B244, zwischen Brome und Wittingen ein mit Holzhackschnitzel beladener Lkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Grünstreifen. Der 59-jährige Fahrer aus der Oberlausitz prallte in der Folge gegen zwei dort stehende Bäume und seine Zugmaschine fing daraufhin an zu brennen. Der Fahrer konnte sich eigenständig aus dem Führerhaus befreien und wurde verletzt ins Klinikum Wolfsburg verbracht. Die Unfallaufnahme dauerte bis ca. 17:00 Uhr an, die Straße wurde in der Nacht, gegen 01:000 Uhr wieder freigegeben. Am Lkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

