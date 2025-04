Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Das Warten zahlt sich aus

Gifhorn (ots)

Am vergangenen Freitag, den 11.04.2025 war es endlich soweit, das Warten hatte ein Ende. Nach einem bezaubernden Abend im Februar diesen Jahres in der Stadthalle in Gifhorn, mit hochklassiger Musik gespielt durch das renommierte Polizeiorchester Niedersachsen, konnte nun der Erlös des Benefizkonzertes an das Frauenhaus Gifhorn überreicht werden. Nach Abzug einiger unumgänglicher Unkosten, konnte der symbolische Spendenscheck in Höhe von 2869,17 Euro durch den Leiter der Polizeiinspektion Gifhorn, Oliver Meyer an das Frauenhaus überreicht werden. Die Freude war beiderseits groß, da das Geld dringend gebraucht wird und es schon Ideen gibt, wo dieses eingesetzt werden kann. Mit diesen Aussichten ließ es sich beiderseits gut ins Wochenende starten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell