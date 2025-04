Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Drogen im Straßenverkehr sind keine gute Idee

Wittingen (ots)

Am Nachmittag des 10.04.2025 führten die Kollegen des Polizeikommissariats in Wittingen Verkehrskontrollen im eigenen Zuständigkeitsbereich durch. Hierbei fiel eine 30-jährige Gifhornerin mit ihrem grauen Peugeot auf, die relativ langsam unterwegs war und auf die Nutzung ihres Blinkers bei Abbiegevorgängen verzichtete. Als sich die Kollegen entschieden die Dame anzuhalten, reagierte diese allerdings nicht auf die Anzeige des Streifenwagens. Erst als das Martinshorn eingeschaltet wurde, konnte dies die Frau zum Anhalten bewegen. Die Beamten hatten aufgrund ihres geschulten Auges die Vermutung, dass hier Drogen im Spiel sein könnten, was sich nach Ausführung der standardisierten Testverfahren auch bestätigte. Der Konsum von THC wurde eingeräumt und ein Vortest erwies sich als positiv. Die Fahrt war somit für die Gifhornerin beendet. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und es folgte eine Blutentnahme im Klinikum und selbstverständlich eine Anzeige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell