Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: falsche Bankmitarbeiter erbeuten vierstellige Summe

Ludwigsburg (ots)

Am Montagnachmittag (17.02.2025) trieben noch unbekannte Täter in Ludwigsburg in der Friedenstraße bei einem 83 Jahre alten Mann und in der Schwieberdinger Straße bei einer 84-jährigen Frau ihr Unwesen, gaben sich als Bankmitarbeiter aus und erbeuteten eine vierstellige Geldsumme. Die Vorgehensweise ähnelte sich in beiden Fällen stark. Zunächst nahmen die Unbekannten telefonisch Kontakt mit ihren Opfern auf und spiegelten ihnen unter einem Vorwand vor, dass die Bankkarte überprüft bzw. ausgetauscht werden müsste. Hierzu statteten vermeintliche Bankmitarbeitende dem Mann und der Frau im weiteren Verlauf einen Besuch ab. Die Opfer übergaben ihre Bankkarte samt zugehöriger PIN den unbekannten Tätern, die damit wenig später zum einen Bargeld abhoben und die Karten zum anderen nutzen, um Zigaretten aus Automaten zu ziehen. Der 83-Jährige beschrieb die falschen Bankmitarbeitende als eine Frau und ein Mann, die zwischen 20 und 24 Jahren alt gewesen sein dürften. Der Täter, der sich gegenüber der 84-jährigen Seniorin als Bankmitarbeiter ausgab, wurde ebenfalls auf Anfang 20 geschätzt, sei den Temperaturen entsprechend, winterlich angezogen gewesen und soll einen Bart getragen haben. Ob beide Fälle durch dieselben Tatverdächtigen begangen wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen und weitere Geschädigte wenden sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

