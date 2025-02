Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in Baucontainer - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ungebetene Gäste verzeichnete eine an der Ludwigsburger Straße in Marbach befindliche Firma zwischen Freitag (14.02.2025) 18:00 Uhr und Samstag (15.02.2025) 07:00 Uhr. Bislang unbekannte Täter brachen einen auf dem Gelände stehenden Materialcontainer auf und entwendeten eine noch nicht bekannte Menge an Baumaschinen. Weiter versuchten die Einbrecher noch, einen Bürocontainer aufzubrechen, was jedoch misslang. Weder der Wert des Diebesguts noch die Sachschadenshöhe sind bislang bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach unter Tel 07144 900-0 oder per Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

