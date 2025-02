Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld-Gronau: Zwei Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschädigten zwischen Sonntag (16.02.2025) 18:00 Uhr und Montag (17.02.2025) 12:00 Uhr zwei in der Hauptstraße in Gronau geparkte Fahrzeuge. Mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzen die Täter die gesamte Fahrerseite eines Dacia sowie bei einem Mercedes die Heckklappe. Der Sachschaden beträgt knapp 3.500 Euro. Zeugen werden gebeten, Hinweise an den Polizeiposten Großbottwar unter Tel. 07148 1625-0 oder per Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

