Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Wahlplakate beschädigt - 19-Jähriger auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung wird sich ein 19-jähriger Mann verantworten müssen, der am Freitagabend (14.02.2025) in der Neckarstraße Wahlplakate beschädigt hat. Ein Zeuge hatte sich gegen 20.30 Uhr telefonisch mit der Polizei in Verbindung gesetzt, nachdem er drei vermummte Personen dabei beobachtet hatte, wie sie sich an Wahlplakaten zu schaffen machten. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort zwei Personen feststellen und kontrollieren, der dritten gelang die Flucht. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Ergebnis. Der 19-Jährige gab vor Ort gegenüber den Einsatzkräften an, für die Sachbeschädigung verantwortlich zu sein. Die heruntergerissenen Wahlplakate zweier verschiedener Parteien lagen in einem angrenzenden Gebüsch. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige und sein 15 Jahre alter Begleiter auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

