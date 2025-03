Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Aufmerksame Mitarbeiterinnen konnten einen Diebstahl verhindern

Euskirchen (ots)

Eine männliche Person versuchte im Kassenbereich eines Supermarktes in Euskirchen Tabakwaren in einem dreistelligen Eurobereich zu entwenden. Dies erkannte eine Mitarbeiterin des Supermarktes. Sie informierte eine weitere Mitarbeiterin über diesen Vorfall. Nachdem der Mann den Supermarkt verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen, folgten ihm die Mitarbeiterinnen. Als er sich mit der Beute, die er in eine mitgeführte Tasche steckte, auf sein Fahrrad setzte, hielten die beiden Mitarbeiterinnen ihn fest. Er schlug sie auf den Unterarm und stieß sie weg. Trotzdem konnten die Mitarbeiterinnen ihm die Tasche mit dem Diebesgut entreißen. Der Dieb flüchtete anschließend mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen durch das zuständige Kriminalkommissariat wurden eingeleitet. Dem Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren unter Anderem wegen versuchtem räuberischem Diebstahl und Körperverletzung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell