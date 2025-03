Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Durch Schlangenlinien aufgefallen.

Euskirchen (ots)

In den späten Abendstunden des 21.03.2025 wurde durch eine Verkehrsteilnehmerin ein in schlangenlinienfahrender Pkw bei der Polizei gemeldet. Die "auffällig fahrende" Fahrzeugführerin konnte auf Höhe des Krankenhauses Euskirchen angehalten und kontrolliert werden. Auf Nachfrage gab sie gegenüber den Beamten an, vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert zu haben. Ihr Gang war schwanken und beim Verlassen des PKW fiel die Beschuldigte mehrfach fast zu Boden. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt, sowie eine entsprechende Strafanzeige gefertigt.

