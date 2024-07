Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen: Rennradfahrer kollidiert mit Pkw und wird schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag 29.06.2024 befuhr gegen 10:18 Uhr ein Rennradfahrer den Tuniberg-Höhenweg in Merdingen talwärts in Richtung Schönbergstraße, wo er in einer Rechtskurve in einer Hohlgasse mit einem bergwärts fahrenden Pkw zusammenstieß. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde vom DRK ein Notarzt mit Rettungshubschrauber angefordert. Das Polizeirevier Breisach ist mit der Verkehrsunfallaufnahme befasst. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen könnte der Rennradfahrer in der Kurve in den Gegenverkehr geraten sein. Am Rennrad sowie am Pkw entstand jeweils ein Schaden in Höhe von ca. viertausend Euro. Der Verletzte wurde mit dem DRK in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert.

