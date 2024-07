Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: E-Scooter entwendet, Diebstahl aufgeklärt

Freiburg (ots)

Am Samstag 29.06.2024 entwendete ein Jugendlicher am Freibad in Breisach einen unverschlossen abgestellten E-Scooter. Einige Zeit später versuchte der Dieb das Gefährt am Bahnhof in Breisach an einen Dritten zu verkaufen. Der vermeintliche Käufer wusste aber bereits von dem Geschädigten über den Diebstahl Bescheid. Die hinzugerufenen Polizeibeamten des Polizeireviers Breisach konnten den Dieb dann vorläufig festnehmen und den E-Scooter sicherstellen. Den Dieb erwartet nun eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg wegen gewerbsmäßigem Diebstahl.

