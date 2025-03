Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Vermisste demenzkranke Frau wollte nur "etwas spazieren gehen"

Euskirchen (ots)

Eine 91 jährige demenzkranke Frau befindet sich seit mehreren Wochen zur Behandlung in einem Krankenhaus in Euskirchen. Sie verließ am Freitagmittag ihr Zimmer, um im Park des Krankenhauses spazieren zu gehen. Sie kehrte jedoch nicht wieder zurück. Nach aufwendigen Suchmaßnahmen, wozu u.a. die Durchsuchung des Krankenhauses, die weitläufige Absuche durch Mantrailer und durch den Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera gehörten, konnte sie letztendlich in der Nacht durch einen aufmerksamen Busfahrer in Euskirchen erkannt und bei der Polizei gemeldet werden. Die Frau war wohlauf und konnte zurück ins Krankenhaus gebracht werden.

