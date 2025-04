Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Dreiste Betrüger bestehlen ältere Dame - Zeugen gesucht

Groß Schwülper (ots)

Bereits am Nachmittag des 08.04.2025 kam es in Groß Schwülper, im Bereich der Schlossstraße/Sandweg zu einem dreisten betrügerischen Diebstahl bei einer älteren Dame. Zwischen 16:00 und 16:30 Uhr klingelte ein Mann an der Haustür der Frau und erkundigte sich nach altem Metall, als dies verneint wurde, fragte er nach alten Schalplatten oder Plattenspielern. Unter diesem Vorwand verschaffte er sich dann Zutritt zum Haus der Frau und verwickelte sie in ein Gespräch. Mit der vermeintlichen Absicht des Kaufes des Plattenspielers verlies er das Wohnzimmer, um etwas aus seinem Pkw zu holen und schloss dabei die Wohnzimmertür. Hierbei nutzte er das gehobene Alter über 90-Jährigen aus und bewegte sich sehr schnell Richtung Ausgangstür und entwendete auf dem Weg aus dem Haus eine gefüllte Schmuckschatulle aus dem Schlafzimmer. Der Täter flüchtete in unbekannte Richtung. Gesucht wird ein Mann zwischen 35 und 45 Jahren, mit einem etwas korpulentem Erscheinungsbild. Er ist etwa 180 cm groß und hat ein schmales Gesicht. Er war mit einer blauen Jeans und einer grauen Jacke bekleidet. Bei Hinweisen zu der Person oder einem möglichen Pkw zur Person, melden sie sich bitte bei der Polizei in Meine unter der 05304-9113-0 oder bei jeder anderen Dienststelle in ihrer Nähe.

