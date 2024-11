Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Fahrzeugkonvoi

Erfurt (ots)

Aufgrund eines Fahrzeugkonvois, bestehend aus LKW, Traktoren, Wohnmobilen etc., welcher zu einer Demonstration am 23.11.2024 nach Berlin fährt, kann es am 21. und 22.11.2024 in einigen Thüringer Landkreisen und der Landeshauptstadt Erfurt zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Betroffen hiervon sind am 21.11.2024 in der Zeit von etwa 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr u. a. die Bundes-, Land- und Kreisstraßen bei Mendhausen (Landkreis Hildburghausen), Obermaßfeld, Zella-Mehlis und Oberhof (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) sowie Ohrdruf, Wechmar, Seebergen und Grabsleben (Landkreis Gotha). Von Schmira fährt der Konvoi weiter über die Wartburgstraße zum Wohnmobilstellplatz "Tor zur Stadt Erfurt". Dort findet bis in die Abendstunden eine angemeldete Standkundgebung statt.

Am 22.11.2024 setzt der Fahrzeugkonvoi seine Fahrt ab 08:00 Uhr nach Berlin fort. Dazu fahren die Teilnehmer in Erfurt ab der Gothaer Straße über den Gothaer Platz zur Bonifaciusstraße, Dalbergsweg, Juri-Gagarin-Ring, Leipziger Platz und Leipziger Straße. Anschließend fährt der Konvoi über die Ortschaften Kerspleben und Töttleben, Großmölsen und Ollendorf (Landkreis Sömmerda), Berlstedt und Buttelstedt (Landkreis Weimarer Land) sowie Buttstädt (Landkreis Sömmerda) weiter durch Sachsen-Anhalt nach Berlin.

Die Thüringer Polizei ist an beiden Tagen im Einsatz, um die Verkehrsbeeinträchtigungen auf ein erträgliches Maß zu reduzieren und die Grundrechte auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu schützen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell