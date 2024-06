Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrer eines grün-schwarzen Motorrads nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein unbekannter Motorradfahrer ist am Mittwochabend, 5. Juni, nach einem Zusammenstoß mit einem Audi vom Unfallort in der Merschstraße geflüchtet. Dabei hinterließ er einen Sachschaden in Höhe von ungefähr 1.500 Euro.

Zeugen beobachteten wie der Mann gegen 22.45 Uhr im Zuge eines Wendevorgangs gegen das geparkte Auto prallte. Er stürzte, richtete sein grün-schwarzes Kraftrad auf und fuhr anschließend nach Norden in Richtung Nordenstiftsweg davon.

Einen Helm habe er laut Zeugenaussage nicht getragen. Er sei etwa 25 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und habe einen dunklen Teint. Am Motorrad fehlte das Kennzeichen.

Hinweise zu dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

