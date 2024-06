POL-HAM: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich - Lkw und Pkw stoßen zusammen

Hamm-Uentrop (ots) - Bereits im letzten Jahr führte die Polizei in allen Stadtbezirken Dialogveranstaltungen mit Bürgerinnen und Bürgern durch - diese Reihe wird in diesem Jahr fortgeführt. In Uentrop findet die Veranstaltung am Samstag, 8. Juni, statt. Bürgerinnen und Bürger aus dem Bezirk Uentrop sind zu dem Austausch herzlich eingeladen. Ziel ist es, im Rahmen eines offenen Dialogs mögliche Beschwerde-Hotspots ...

mehr