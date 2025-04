Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Gifhorn (ots)

Die Polizei Gifhorn wurde am vergangenen Samstagmittag zu einem Auffahrunfall an der Kreuzung Eyßelheideweg und den Zufahrten zu Kaufland bzw. Hagebau gerufen. Den Ermittlungen zum Unfallhergang zufolge wartete ein 19-Jähriger mit seinem 1er BMW auf dem Eyßelheideweg an der roten Ampel. Von hinten näherte sich ein Volkswagen Multivan. Dessen Fahrer, ein 42-Jähriger, übersah den BMW und fuhr auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch beim 42-Jährigen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,78 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme bei dem Unfallverursacher an, woraufhin er sich aggressiv zeigte. Ein weiterer Funkstreifenwagen wurde zur Unterstützung gerufen. Als die Beamten den 42-Jährigen zum Streifenwagen führen wollten, riss er sich los und schlug einer Beamtin gegen den Kopf. Anschließend wurde der Mann zu Boden gebracht. Nach der Blutentnahme wurde er dem Gewahrsam zugeführt. Der 42-Jährige muss sich mehreren Strafverfahren, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Bedrohung, stellen.

