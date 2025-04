POL-GF: Zeugenhinweis deckt Verkehrsstraftaten auf

Ettenbüttel (ots) - Bei der Polizei Gifhorn wurde am Osterwochenende ein versuchter Raub angezeigt. Zu der Tat werden Zeugen gesucht. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge besuchte ein 21-Jähriger in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag das Osterfeuer in Müden. Als er gegen 03:00 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg war, wurde er in Ettenbüttel, auf der Brücke in Höhe des Minigolf-Platzes, von drei männlichen Personen angesprochen. Diese verlangten Geld. Es kam zu einer ...

mehr