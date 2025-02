Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Hausbewohner trifft auf zwei Einbrecher, nach kurzer Flucht Festnahme, 29-Jähriger in Untersuchungshaft

Bollingstedt (ots)

Ein 48-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses überraschte am Freitagvormittag (31.01.2025), gegen 09.15 Uhr, nach kurzer Abwesenheit zwei Einbrecher in seinem Einfamilienhaus in Bollingstedt. Diese waren zuvor durch das Aufhebeln einer Terassentür in das Gebäude gelangt. Nach einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der sowohl der Geschädigte als auch einer der Täter leicht verletzt wurden, gelang beiden Tatverdächtigen zunächst die Flucht mit einem silbernen Peugeot mit polnischen Kennzeichen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit Kräften des Polizeirevieres Schleswig, des Autobahnrevieres in Schuby, der Polizeistation Tarp und der Kriminalpolizeistelle Schleswig führte zu einem schnellen Erfolg. Das Fluchtfahrzeug konnte um 09.58 Uhr in Sollerup festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Die zwei Tatverdächtigen (29 und 54 Jahre alt) wurden vorläufig festgenommen. Vermeintliches Stehlgut (Bargeld und Schmuck) wurden bei der Durchsuchung der Personen aufgefunden und sichergestellt. Während der 54-jährige Tatverdächtige polizeilich bislang unbekannt war und dieser aufgrund fehlender Haftgründe nach Durchführung aller kriminalpolizeilicher Maßnahmen entlassen wurde, steht der 29-Jährige im Verdacht, an einem räuberischen Diebstahl am 27.12.2024 in Fahrdorf, sowie an zwei Einbrüchen im Dezember 2024 in Wohnhäuser in Twedt beteiligt gewesen zu sein. Ob ihm und seinem Komplizen weitere Einbruchstaten zugeordnet werden können, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Schleswig. Der 29-jährige Tatverdächtige wurde am Samstagnachmittag (01.02.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr.

