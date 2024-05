Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Katze klemmt im Fenster - Kann durch Feuerwehr befreit werden

Lübeck (ots)

Am 04.05.2024 (Samstag) kam es am Vormittag aufgrund einer eingeklemmten Katze in der Lübecker Innenstadt zu einem Polizeieinsatz. Die Anruferin hat in einem gekippten Wohnungsfenster eine Katze festgestellt, die sich offenbar nicht eigenständig aus ihrer Lage befreien konnte. Die Berufsfeuerwehr wurde hinzugezogen und konnte die Katze retten.

Um 11:00 Uhr am 04.05.2024 meldete eine Anruferin beim 1. Polizeirevier Lübeck, dass sie eine in einem gekippten Fenster eingeklemmte Katze festgestellt habe. Eine Streifenwagenbesatzung rückte aus und konnte die Angaben der Anruferin bestätigen. Es wurde versucht, die Wohnungsnehmerin zu kontaktieren, zunächst ohne Erfolg. Um die Katze schnellstmöglich aus ihrer Lage zu befreien, wurde die Feuerwehr hinzugerufen.

Gemeinsam mit der Feuerwehr traf die 54-jährige Wohnungsnehmerin am Einsatzort ein, sodass die Wohnung betreten werden konnte. Zunächst versuchte die Wohnungsnehmerin, ohne auf die Einsatzkräfte zu warten, die Katze selbst zu ergreifen, erlitt dabei jedoch einen Biss in die Hand. Mit Einsatzhandschuhen konnte das Tier schließlich durch die Berufsfeuerwehr befreit werden.

Die Katze wurde leicht verletzt und verblieb zunächst in der Wohnung. Die Wohnungsnehmerin habe das Tier lediglich einige Tage in Pflege genommen und wolle mit der Katze bei einem Tierarzt vorstellig werden. Ihren Katzenbiss wolle sie durch einen Arzt behandeln lassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell