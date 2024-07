Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Anlagebetrug mit Kryptowährung

Erfurt (ots)

In den zurückliegenden Wochen fiel ein 32-Jähriger aus dem Ilm-Kreis auf Anlagebetrüger herein. Auf einer Dating-Seite im Internet kam ein Kontakt zu einer unbekannten Frau zustande. Diese baute über mehrere Tage ein Vertrauensverhältnis zu dem Mann auf und brachte ihn dazu, sein Geld in vermeintliche Kryptowährung zu investieren. Am Anfang zahlte der Geschädigte kleinere Beträge ein, die er auch mit Gewinn ausgezahlt bekam. Im Juli überwies er dann in mehreren Transaktionen insgesamt 29.000 Euro an die unbekannte Täterin. Obwohl seine Bank anschließend 17.000 Euro wieder zurückbuchen konnte, entstand dem 32-Jährigen dennoch ein Schaden von 12.000 Euro.

Die Polizei rät: Informieren und recherchieren geht vor investieren! Werden Sie hellhörig bei traumhaften Renditen. Diese bleiben stets ein Warnsignal. Wenden Sie sich im Zweifel an die Verbraucherzentralen. Sollten Sie dennoch auf eine Betrugsmasche hereingefallen sein, informieren Sie schnellstmöglich Ihre Bank und erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei. (DS)

