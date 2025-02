Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Nach Geldabheben angesprochen - Polizei warnt

Rüsselsheim (ots)

Am Mittwoch (26.02.) wurde in Rüsselsheim ein 66-jähriger Mann durch zwei unbekannte Personen angesprochen, unmittelbar nachdem er in einer Bank in der Haßlocher Straße augenscheinlich Geld abgehoben hatte.

Die unbekannten Männer im Alter von schätzungsweise 45 und 70 Jahren befanden sich in einem weißen Kastenwagen. Der Passant wurde in ein persönliches Gespräch verwickelt, in dem suggeriert wurde, dass sich die Eltern kennen würden. Der 66 Jahre alte Zeuge wurde nach Familienangehörigen befragt, aber auch nach der Bargeldmenge, die er mit sich führte. Aus dem Transporter heraus wurden angeblich teure Uhren vorgezeigt, die gegen das Bargeld des 66-Jährigen eingetauscht werden sollten.

Als der Fahrer behauptete, er brauche das Geld um seinen kranken Vater auszufliegen, wurde der Passant hellhörig und lehnte ab. Der Fahrer des Kastenwagens wurde sauer, der 66-jährige Mann entfernte sich und verhinderte damit vielleicht Schlimmeres.

Immer wieder einmal werden bevorzugt ältere Mitbürger in der Nähe von Banken von unbekannten Personen angesprochen. Das Ziel der Täter ist klar: Lohnt sich eine Straftat zum Nachteil des Geldabhebers? Deshalb gilt Folgendes:

- Heben Sie möglichst keine großen Geldmengen ab. - Werden Sie hellhörig, wenn Sie vermeintlich teure Waren zu günstigen Preisen oder gar als Geschenk angeboten bekommen. - Wird die Situation brenzlig, rufen Sie um Hilfe. - Merken Sie sich Fahrzeug und Kennzeichen sowie das Aussehen der Personen und melden Sie Ihre Auffälligkeiten bei der Polizei. - Wenn Sie eine solche Situation beobachten, werden Sie tätig und unterstützen das mutmaßliche Opfer.

In allen Fällen gilt aber, wählen Sie frühzeitig die 110 und alarmieren die Polizei. Sprechen Sie das Thema in Ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis an und sensibilisieren Sie potentielle Opfer.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell