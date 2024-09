Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht in der Baumbuschstraße

Rodalben (ots)

Am Montag, den 16.09.2024, im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 20:15 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Baumbuschstraße in Rodalben abgestellter roter Hyundai Tucson von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Dieser stieß, der Spurenlage zufolge, beim Ein- oder Ausparken mit seiner Anhängerkupplung mit dem geparkten Fahrzeug des Geschädigten zusammen. Der hieraus resultierende Sachschaden an der Fahrzeugfront beziffert sich auf circa 1.000,-EUR. Im Anschluss setzte der unbekannte Verursacher seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Sachschaden wird auf 1000,-EUR geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben unter der Telefonnummer 06333 9270 oder per E-Mail piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |piwfb

