POL-DA: Südhessen: Auch an Fasching und zur Fastnacht gilt: "Wer fährt, trinkt nicht und wer trinkt, fährt nicht!"

Breuberg (ots) (ots) - Breuberg (ots) Am Mittwochvormittag (26.02.) kam es zwischen 08:00 Uhr und 12:00 zu einem Verkehrsunfall in der Wertheimer Straße im Breuberger Ortsteil Neustadt, unweit der Breuberghalle. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte einen schwarzen Audi SUV, der am Fahrbahnrand parkte und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Ersten Ermittlungen zufolge, soll es sich bei der ...

mehr