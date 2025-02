Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht in Neustadt

Breuberg (ots) (ots)

Am Mittwochvormittag (26.02.) kam es zwischen 08:00 Uhr und 12:00 zu einem Verkehrsunfall in der Wertheimer Straße im Breuberger Ortsteil Neustadt, unweit der Breuberghalle. Der bislang unbekannte Unfallverursacher beschädigte einen schwarzen Audi SUV, der am Fahrbahnrand parkte und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Ersten Ermittlungen zufolge, soll es sich bei der unbekannten Fahrzeuglenker um einen Lkw-Fahrer gehandelt haben.

Der Schaden an dem Audi SUV beläuft sich auf rund 2.000,00EUR

Wer kann Hinweise zum Sachverhalt geben?

Hinweise nimmt die Polizeistation Höchst i. Odw. unter der Rufnummer 06163 / 941-0 entgegen

Berichterstatter: Polizeikommissar Mühlhahn

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell