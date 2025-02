Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal: 58-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall

Lautertal (ots)

Nach einem Verkehrsunfall im Lautertaler Ortsteil Reichenbach ist ein 58-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen (27.2.) im Krankenhaus gestorben. Gegen 20.30 Uhr am Mittwochabend kam der Mann aus Lindenfels mit seinem Fahrzeug in der Nibelungenstraße von der Straße ab und kollidierte mit einer Hauswand. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte ein medizinischer Vorfall während der Fahrt ein Grund für den Unfall gewesen sein. Der 58 Jahre alte Mann kam in eine Klinik, wo er am frühen Morgen starb. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht genau beziffert werden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten von Polizei und Feuerwehr blieb die Straße für circa eine Stunde voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell