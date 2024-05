LPI-G: Brand in Bungalow-Dorf

Gera (ots) - Gera. Gegen 02:30 Uhr heute Nacht (08.05.2024) wurde der Einbruch in einen Lottoladen in der Reichsstraße polizeilich bekannt. Beim Eintreffen der Beamten ergriffen unvermittelt zwei Personen, fußläufig in Richtung Bahngleisen, die Flucht. Ein Tatverdächtiger konnte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen gestellt werden. Inwiefern der Mann (d/18) am Einbruch Beteiligt war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zur Beute der Täter zählen Zigaretten und Tabak. Am ...

