Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mülleimerbrand auf öffentlicher Toilette

Mörfelden-Walldorf (ots)

Am Mittwoch (26.02.) brach eine bislang unbekannte Person in der öffentlichen Toilette in der Bahnhofstraße in Mörfelden-Walldorf einen Stahlschrank auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Gegenstände entwendet. Zudem wurde der Mülleimer in Brand gesetzt, wodurch allerdings kein Schaden entstand. Die Hintergründe der Tat sind unbekannt.

Können Sie Hinweise zum Täter oder Tatgeschehen geben, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0.

