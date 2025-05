Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 7-Jähriger bei Unfall auf der Bruderhofstraße verletzt (11.05.2025)

Singen (ots)

Ein Junge ist bei einem Unfall auf der Bruderhofstraße am Sonntagmittag verletzt worden. Ein 72-Jähriger bog mit einem Dacia von der Straße nach links auf in eine Grundstückseinfahrt ab und übersah dabei den auf dem Geh- und Radweg fahrenden sieben Jahre alten Bub, der dort mit einem Fahrrad in Richtung Friedingen unterwegs war. Der 7-Jährige prallte in die Fahrerseite des Autos und stürzte. Dabei erlitt er Verletzungen im Gesicht und kam zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. An dem Dacia entstand infolge des Zusammenstoßes Blechschaden in Höhe von mehreren tausend Euro, am Kinderfahrrad entstand lediglich geringer Schaden.

