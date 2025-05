Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Schaffhauser Straße - zwei Personen verletzt (10.05.2025)

Singen (ots)

Zwei verletzte Personen und Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 12.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Samstagnachmittag auf der Schaffhauser Straße ereignet hat. Eine 75-Jährige fuhr mit einem Ford Focus vom Parkplatz des Waldfriedhofs auf die Schaffhauser Straße ein und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Toyota eines 25-Jährigen, der in Richtung Hilzingen unterwegs war. Durch den Aufprall erlitten sowohl der 25-Jährige, als auch ein 25 Jahre alter Mitfahrer Verletzungen. Sie benötigten jedoch keinen Rettungswagen und begaben sich anschließend selbstständig zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die 75-Jährige blieb unverletzt. Der Toyota war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

