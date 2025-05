Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Anton-Bruckner-Straße - Motorradfahrer verletzt (12.05.2025)

Singen (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer bei einem Unfall auf der Anton-Bruckner-Straße am Montagmorgen erlitten. Ein 19-Jähriger war mit einer Suzuki hinter einem Ford eines 48-Jährigen unterwegs. Auf Höhe der Hohentwiel Gewerbeschule blinkte der Fordfahrer um nach links auf den dortigen Parkplatz abzubiegen. Dies übersah der Biker und prallte beim Überholen des Autos in die Seite des Wagens. Der 19-Jährige stürzte und verletzte sich lediglich leicht. Ein Rettungswagen war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von je rund 2.000 Euro.

