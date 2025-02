Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 25 und 38 Jahre alte Frauen randalieren in S-Bahn und verletzen Polizisten

Mosbach (Baden) (ots)

Zwei Frauen im Alter von 25 und 38 Jahren haben am Freitagabend (31.01.2025) gegen 18:25 Uhr mehrere Straftaten begangen und bei den anschließenden polizeilichen Maßnahmen einen Polizisten verletzt.

Ersten Erkenntnissen zufolge randalierten die beiden 25- und 38-jährigen deutschen Staatsangehörigen aus bislang unbekannten Gründen in der S2 zwischen Eberbach und Mosbach (Baden), sodass sie von der Weiterfahrt ausgeschlossen werden sollten. Beim Halt am Bahnhof Mosbach (Baden) versuchten die beiden Frauen nach derzeitigem Kenntnisstand die Scheibe der S-Bahn zu beschädigen und attackierten wohl den 28-jährigen Triebfahrzeugführer sowie den 58 Jahre alten Zugbegleiter mit einem abgebrochenen Regenschirm. Hierbei wurden die beiden deutschen Staatsangehörigen nach bisherigen Informationen leicht verletzt. Reisende, welche zur Hilfe eilten, sollen ebenfalls von den beiden mutmaßlichen Täterinnen angegangen und beleidigt worden sein. Alarmierte Kräfte der Landespolizei trafen die aggressiven Frauen noch vor Ort an. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen leistete die 38-Jährige Widerstand und biss einem eingesetzten 25-jährigen Polizisten so stark in die Hand, dass dieser hierdurch verletzt wurde. Sowohl die mit 2,9 Promille alkoholisierte 25-Jährige, als auch ihre 38 Jahre alte Begleiterin müssen unter anderem mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Die Ermittlungen der zuständigen Bundespolizei wurden hierzu eingeleitet.

