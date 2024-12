Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 241204 - 1166 Frankfurt - Bornheim: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(th) Gestern Vormittag (04. Dezember 2024) kam es in einer Wohnung in der Habsburgerallee zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 10.30 Uhr in der gemeinsamen Wohnung zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 43-jährige Tatverdächtige der 38-jährigen Geschädigten mit einem Messer schwere Verletzungen zufügte. Im Anschluss alarmierte er selbst die Polizei. Als diese vor Ort eintraf, wies auch der Tatverdächtige Verletzungen auf. Die 38-Jährige wurde in ein Krankhaus verbracht, wo sie umgehend operiert wurde; sie ist außer Lebensgefahr. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Auch er wurde zwecks Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Heute wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell