Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unbekannte erbeuten erneut Wertgegenstände und Bargeld aus unverschlossenen Fahrzeugen (09.05.2025)

Engen (ots)

In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte im Stadtgebiet erneut Wertgegenstände und Bargeld aus unverschlossenen Fahrzeugen entwendet. Die beiden unbekannten Täter gingen durch die Wohngebiete und überprüften geparkte Autos auf deren Verschlussverhältnisse. Aus mehreren nicht verschlossenen Wagen kam es in der Folge zum Diebstahl diverser Gegenstände. Mit einer so erbeuteten EC-Karte verschafften sich die Täter anschließend an einem Zigarettenautomat Ware im Wert von über hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die beiden Diebe nimmt der Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0 entgegen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals eindringlich darauf hin, Fahrzeuge immer sorgfältig zu verschließen und keinerlei Bargeld oder Wertgegenstände darin liegenzulassen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell