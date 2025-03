LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr

Eichsfeld (ots) - Die 69-jährige erhielt am Freitag, 14.03.2025 in der Zeit von 18:50 Uhr bis 19:45 Uhr mehrere Anrufe von ihr unbekannten Telefonnummern. Eine männliche Person forderte die Zahlung für Lottospiele. Zudem sollte die Geschädigte ihre IBAN angeben. In der Folge beendete die aufgeweckte 69-jährige das Telefonat ohne Kontodaten preiszugeben. Ein finanzieller Schaden entstand nicht. Rückfragen bitte an: ...

