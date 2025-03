Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Angriff auf Polizeibeamten durch betrunkenen Autofahrer

Heldrungen (ots)

Samstagabend wurde der Polizei durch einen aufmerksamen Bürger ein möglicherweise betrunkener Pkw-Fahrer in Heldrungen gemeldet, welcher durch seine verdächtige Fahrweise auffiel. Der Fahrzeugführer soll immer wieder anhalten und losfahren. Hierbei sei er auch fast in den Graben gefahren. Im Rahmen der Fahndung wurde der Pkw vor einer Gastwirtschaft in Gorsleben festgestellt. Der Fahrzeugführer konnte unmittelbar danach ausfindig gemacht werden. Ein durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Hier kippte plötzlich die Stimmung und der 48-Jährige schlug auf einen der eingesetzten Polizeibeamten ein. Der Mann konnte durch die Beamten mit einfacher körperlicher Gewalt fixiert werden und in der weiteren Folge die angeordnete Blutentnahme durchgeführt werden.

