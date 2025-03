LPI-NDH: Scheibe vom "Presse Shop" eingeworfen

Eichsfeld (ots) - Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstag, 15.03.2025 in der Ortslage Heilbad Heiligenstadt, wurde gegen 11:10 Uhr ein Fahrer eines Pkw VW UP angehalten und kontrolliert. Der 46-jährige gestand den Beamten gegenüber, dass er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Auch die Verfügungsberechtigte des VW wusste nicht, dass ihr Lebensgefährte ihr Dienstfahrzeug benutzt und kam in der Folge vor Ort. Es wurde eine Anzeige wegen ...

mehr