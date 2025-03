Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahren unter berauschenden Mitteln

Nordhausen (ots)

Am Sonntag, den 16.03.2025 kontrollierten Beamte der Nordhäuser Polizei gegen 01:11 Uhr in der Käthe-Kollwitz-Straße in Nordhausen einen E-Scooter-Fahrer. Dabei fielen die geweiteten Pupillen auf, weswegen der Verdacht des Drogenkonsums bestand. Ein durchgeführter Drogenvortest erhärtete diesen Verdacht. Der Fahrzeugführer wurde schließlich den Südharzklinikum Nordhausen zugeführt, in dem ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Herren untersagt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell