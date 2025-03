Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Missachtetes Stoppschild fordert einen Verletzten

Eichsfeld (ots)

Der 59-jährige BMW-Fahrer befuhr am Samstag, 15.03.2025 gegen 13:30 Uhr die Ortsverbindungsstraße aus Richtung Küllstedt kommend in Richtung Kefferhausen. Am Stoppschild missachtete der BMW-Fahrer die Vorfahrt der 40-jährigen Renault-Fahrerin, die gerade den Kreuzungsbereich aus Richtung Dingelstädt kommend in Richtung Wachstedt befuhr. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei die Fahrerin des Renault leicht verletzt wurde. Auch der Hund des 59-jährigen wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro. Die Fahrban war für ca. 2 Stunden gesperrt.

