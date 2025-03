Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Zusammenstoß mit Auto: Fußgängerin erliegt ihren schweren Verletzungen

Rodgau / Hainhausen (ots)

(cb) Nach einem Verkehrsunfall, welcher sich am Dienstagmorgen auf der Rodgau-Ring-Straße ereignete, erlag eine 82 -jährige Fußgängerin am Nachmittag ihren schweren Verletzungen. Ersten Erkenntnissen nach wollte die Seniorin aus Rodgau gegen 9.45 Uhr die Straße in Höhe einer Baumschule überqueren, hierbei übersah sie vermutlich einen herannahenden grauen Toyota, der sie schließlich erfasste. Durch die Wucht des Zusammenstoßes erlitt die Fußgängerin schwerste Kopfverletzungen und wurde in einem kritischen Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort verstarb sie im Laufe des Nachmittags. Ein hinzugezogener Gutachter war noch am Vormittag an der Unfallstelle und soll nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren. In diesem Zusammenhang wurde der Unfallwagen sichergestellt und bei der 77-jährigen, unverletzten Fahrerin des Auris Blut entnommen. Im Bereich der Rodgau-Ring-Straße kam es für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrzeugsicherstellung zu Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch mit der Polizei in Heusenstamm (06104 6908-0) in Verbindung zu setzen.

Offenbach, 11.03.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

