POL-OF: Arbeitsunfall: 34-Jähriger bei Sturz durch Hallendach schwer verletzt

Brachttal (ots)

(lei) Rettungsdienst und Polizei wurden am Dienstagmorgen, gegen 10 Uhr, zu einem ehemaligen Firmenareal in die Fabrikstraße nach Schlierbach gerufen, weil es dort zu einem Arbeitsunfall gekommen sein soll. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte einen schwer verletzten Mann bei Bewusstsein vor, der umgehend notärztlich behandelt und wenig später mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen führte der 34-Jährige für eine Firma Arbeiten am Dach der Gewerbehalle durch, als er durch ein im Dach verbautes Plexiglas-Oberlicht fiel und mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Gleichwohl der Geschehensablauf mit den zuständigen Behörden noch rekonstruiert werden muss, wird derzeit von einem Unfallgeschehen ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an.

