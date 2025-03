POL-OF: Mountainbiker bremste Bus aus: eine Person verletzt; Kinderwagen gestohlen: Zeugen gesucht!; Täter hatten es vermutlich auf Werkzeuge abgesehen und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Mountainbiker bremste Bus aus: eine Person verletzt - Hanau

(cb) Ein jugendlicher Mountainbiker soll am Donnerstag, gegen 13.10 Uhr, einen Linienbus ausgebremst haben, sodass durch die Bremsung ein weiblicher Fahrgast im Bus stürzte und sich verletzte. Der Radfahrer, der ungefähr 13 Jahre alt sein soll, fuhr auf seinem Mountainbike die Landgrafenstraße entlang und missachtete, laut Zeugenaussagen, bei der Einfahrt in die Frankfurter Straße die Vorfahrt des roten Linienbusses. Nur durch eine sofort eingeleitete Vollbremsung des Busses konnte ein Zusammenstoß mit dem Radfahrer vermieden werden. Durch die Bremsung stürzte eine 70-Jährige im Bus und verletzte sich hierbei an der Wirbelsäule. Die Hanauerin musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der Zweiradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe bitten unter der Rufnummer 069 8098-5699 um Zeugenhinweise.

2. Mercedes-Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs - Hanau

(fg) Für einen 27 Jahre alten Mann aus Hanau endete eine nächtliche Ausfahrt am frühen Dienstagmorgen in der Straße "Friedrich-Ebert-Anlage" auf der Wache der Polizeistation am Freiheitsplatz. Gegen 0.30 Uhr war einer Streifenbesatzung die Mercedes A-Klasse aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers erhärtete sich der Verdacht, dass dieser unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs sein könnte. Ein durchgeführter Speichelprobentest schlug positiv auf Kokain und THC an. Der Mann musste mit zur Wache, wo er unter anderem eine Blutprobe abgeben musste. Zudem verfügte der Wagen offenbar über keine gültige Versicherung, weshalb ein Pflichtversicherungsverstoß im Raum steht. Des Weiteren kommt auch ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung auf den Hanauer zu, da sich am Auto wohl ungültige Kennzeichenschilder befanden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Hanauer vorerst entlassen. Auf ihn kommen nun jedoch mehrere Strafverfahren zu.

3. Kinderwagen gestohlen: Zeugen gesucht! - Maintal

(fg) Einen Kinderwagen haben Unbekannte am Sonntag in der Goethestraße (60er-Hausnummern) bei einem dortigen Kinderspielplatz gestohlen. Die Eigentümerin hatten den hochwertigen Kinderwagen gegen 14 Uhr mit einem Schloss an einer Straßenlaterne gesichert. Als sie rund eine Stunde später, gegen 15 Uhr, zurückkam, war der Wagen nicht mehr da. Die Polizei sucht nun Zeugen des Diebstahls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 auf der Wache der Polizeistation in Maintal zu melden.

4. Täter hatten es vermutlich auf Werkzeuge abgesehen - Maintal / Bischofsheim

(cb) Die Polizei in Maintal sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu mehreren Autoaufbrüchen, in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen, geben können. Bei der ersten Tat verschafften sich die unbekannten Täter Zutritt auf ein Firmengelände in der Taunusstraße (60er-Hausnummern). Hier schnitten sie zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 6. 40 Uhr, bei mindestens vier dort geparkten Firmentransportern die Außenverkleidung auf, wodurch ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro entstand. Aus dem Fahrzeuginneren klauten sie anschließend verschiedene Werkzeuge und flüchteten mit diesen. Eine weitere Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 15 Uhr und Montag, 7 Uhr, an der Anschrift "Am Wartbaum". Hier schnitten die Täter ein Loch in eine Seitentür eines Transporters, griffen durch dieses hindurch und öffneten die Tür, um aus dem Inneren mehrere elektrische Gartengeräte zu stehlen. Der hier entstandene Sachschaden wird mit etwa 2.000 Euro angegeben. Ein weißer Ford Transit, der an der Anschrift "Am langen See" (20er-Hausnummern) abgestellt war, wurde ebenfalls durch Unbekannte angegangen. Ersten Erkenntnissen nach benutzten die Täter auch hier eine Metallschere, um die Seitentür des Firmenwagens zu öffnen. Der dadurch entstandene Sachschaden wird mit 3.000 Euro beziffert. Ob die Ganoven etwas aus dem Fahrzeuginneren mitnahmen, ist derzeit nicht bekannt. Diese Tat ereignete sich zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 8 Uhr. Die Beamten des Fachkommissariats prüfen einen möglichen Tatzusammenhang und bitten unter der Rufnummer 06181 100-123 um Hinweise.

5. Wohnwagen gestohlen: Zeugen gesucht! - Nidderau / Heldenbergen

(fg) Unbekannte haben einen im Bereich der Büdinger Straße / Siemensstraße abgestellten Wohnwagen gestohlen. Der beigefarbene Tabbert Comtesse, an dem MKK-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 94 angebracht waren, wurde zwischen Donnerstagmittag, 12 Uhr und Samstagmittag, 12 Uhr, gestohlen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen des Diebstahls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

6. Rucksack aus Sprinter gestohlen: Zeugensuche! - Gelnhausen

(fg) Die Polizei in Gelnhausen sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter am Montagabend einen Rucksack aus einem Sprinter in der Straße "Am Ziegelturm" (10er-Hausnummern) geklaut hatte. Der Diebstahl ereignete sich im Rahmen der Abbauarbeiten des Barbarossamarktes zwischen 21 und 21.20 Uhr. Ein Standbetreiber hatte den Rucksack nach eigenen Angaben auf die Beifahrerseite seines Sprinters gelegt. Offenbar entnahm der Täter seine Beute über das geöffnete Fenster des geparkten Sprinters. In dem Rucksack befanden sich unter anderem die Tageseinnahmen des Standbetreibers. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen zu melden.

7. Kanaldeckelheber und mehr geklaut: Diebe waren in der Stadtschule zugange - Schlüchtern

(lei) Einen Kanaldeckelheber, eine Leiter und eine Vierkantkette haben Unbekannte am Wochenende aus der Stadtschule in der Lotichiusstraße erbeutet. Die Diebe verschafften sich in der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr und Montag, 10 Uhr, Zugang zu der dortigen aktuellen Baustelle und nahmen die Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro mit. Der Kanaldeckelheber allein hatte ein Gewicht von über 100 Kilogramm, was die Polizei annehmen lässt, dass zum Wegschaffen des Diebesgutes ein Fahrzeug benutzt wurde. Die Beamten suchen jetzt Zeugen, die Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der zuständigen Kripo in Hanau mitteilen können.

