Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit dem Auto durch die Scheibe: Polizei sucht Diebe

Iserlohn (ots)

Sonntagmorgen gegen 3 Uhr sind unbekannte Täter mit einem gestohlenen Fiat gegen die Glastür eines Fahrradladens an der Raiffeisenstraße gefahren und haben sich dadurch Zutritt zum Geschäft verschafft. Die Polizei war zunächst in den Bereich Nußberg gerufen worden, da ein Anwohner beobachtet hatte, dass dort vermutlich durch zwei Männer ein Pkw entwendet wurde. Die 1,80-1,90m großen schlanken Männer waren dunkel gekleidet und vermummt, sie trugen Rucksäcke und schauten sich in der Straße verdächtig um. Als dem Zeugen auffiel, dass das Auto weg war, rief er die Polizei. Wenige Minuten später dann ein Alarm an der Raiffeisenstraße: mit dem Pkw wurde in die Schiebetür eines Geschäfts gefahren, ein Fahrrad von vierstelligem Wert wurde aus dem Inneren entwendet. Der entwendete Fiat wurde mit laufendem Motor und plattem Reifen vor Ort zurückgelassen. Zur Suche nach möglichen Tätern wurde ein Polizeihubschrauber hinzugezogen, die Fahndung verlief bislang ergebnislos. Nun ermittelt die Kriminalpolizei zu dem Vorfall und bittet Zeugen um Hinweise. (lubo)

